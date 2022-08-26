Malatyalı muhtarlardan Bölge Müdürüne hayırlı olsun ziyareti

Bölge Müdürü Kenan Akyürek, Malatyalı muhtarları kabulünde yaptığı konuşmada, amaçlarının toprakları suya kavuşturmak olduğunu belirterek, “Mümkün olduğunca toprağımızı tarıma kazandırmalıyız” dedi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı kırsal mahalle muhtarları, geçtiğimiz aylarda DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğüne atanan Kenan Akyürek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette bölgelerinde yaşanan sulama sorunları başta olmak üzere birçok konuyu da bölge müdürü Akyürek'e aktaran muhtarlar sıkıntıların çözümü noktasında da istişarelerde bulundular. Muhtarlar adına söz alan Battalgazi ilçesi sulama suyu koordinatörü Mehmet Nuri Alan, bölge müdürlüğüne atanan Kenan Aktürek'e başarılar dileyerek, “Bölge müdürümüz çok pozitif bir yaklaşım gösterdiler. Beypınarı, Şilan, Yaygın ve Yenice Göletleri projeleri ile ilgili bizlere bilgi verdiler. Daha önce yapılan ölçümlerle ilgili baraj ve göletlerin topografik yapısıyla ilgili bilgiler verdiler ve gereken incelemeleri başlattıklarını belirttiler” dedi.

“Ümidimiz, Şilan'ın da projeye dahil edilmesi”

Ziyarette Yenice projesinin de inşaatına başlanılacağı müjdesini aldıklarını ifade eden Alan, “Bizim ümidimiz Beypınarı göletinin proje çerçevesinde büyütülmesi ve Şilan'ın da incelemeler ile birlikte bu projeye dahil edilmesi. Tabi ki bunun yanında Yenicenin inşaatına başlanacağı müjdesini de burada aldık. İlgilerinden dolayı biz kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de görevlerinde başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürü Kenan Akyürek ise amaçlarının tarıma elverişli tüm toprakları suyla buluşturmak olduğunu söyledi. Çiftçilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini de kaydeden Akyürek, “Bölgemizde tabi ki sorunlarımız olacaktır, önemli olan bu sorunları görebilmek ve zamanında çözüm üreterek tespitini yapmaktır. Bu anlamda herkes şundan emin olmalıdır ki, biz elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız. Amacımız topraklarımızı suya kavuşturmak. Mümkün olduğunca toprağımızı tarıma kazandırmalıyız. Gün geçtikçe tarımın önemi artmaya devam ediyor ve bizde buna önem vererek ülkemize değer katmaya devam edeceğiz. Tabi ki bazen teknik anlamda sıkıntılar yaşayabiliriz. Ancak bu sıkıntıları da bizler mümkün olabildiğince aşmak için gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.