Malatyalı öğrenci gelişim kampına davet edildi

Konuyla ilgili bilgiler veren Modern Pentatlon Milli Takım Antrenörü Rüstem Pelit, İrem Su Kocaoğlan ile gurur duyduğunu belirterek “Uzun zamandan beri verilen emeğin karşılığını alıyoruz. Mercan Spor Kulübü Başkanı Dr. Özcan Mercan'a teşekkür ediyorum. Mercan Koleji olarak bizlere kapılarını açtılar, bu kolejin içindeki tesis modern pentatlonu yapmaya müsait. Yüzme, koşu, binicilik, lazerli silahla atış ve koşu için kusursuz bir yer. Tüm Malatya halkının gelip burayı görmesini istiyorum. Buradaki tesislerden faydalanabilirler. Mercan Spor kulübü olarak Türkiye'de en kısa sürede üst basamaklarda olacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Milli Takım Geliştirme Kampına davet edilen İrem Su Kocaoğlan ise “Bana inanan kulüp Başkanımız Dr.Özcan Mercan'a, Kulüp Antrenörümüz Rüstem Pelit'e ve Aileme çok teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizi en kısa sürede başarılı bir şekilde Milli takım formasıyla temsil edeceğim” diye konuştu.