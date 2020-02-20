Malatyalı öğrenciler basketbolda finallere kaldı

Özel Malatya Final Okulları Basketbol Erkek Takımı, Kahramanmaraş'ta devam eden turnuvada finallere kaldı.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yıldız Erkek Basketbol Grup BirinciliğiKahramanmaraş'ta devam ediyor. Bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil eden Özel Final Okulları Erkek Basketbol Takımı, ilk karşılaşmasında Kilis 15 Temmuz Şehitleri Okulu basket takımını 91-15 mağlup etti. Turnuvada ikinci gün ise Diyarbakır Özel Savaş Ağar Ortaokulu takımını 86-42 mağlup eden Malatyalı öğrenciler adlarını finale yazdırdı.

Özel Malatya Final Okulları Basket Takımın, final müsabakasında ise Mersin Toros Koleji ile karşılaşacağı belirtildi.