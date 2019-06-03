Malatyalı öğrenciler stajı Avrupa'da yaptı

Hacı Hüseyin Kölük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 20 öğrenci, Mesleki Eğitim Programı kapsamında Avusturya ve Macaristan'da staj yaptı.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus projesi kapsamında Hacı Hüseyin Kölük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ‘4. Nesil Teknolojilerin Çalıştığı Fiber Optik Kablo Kullanan Sistemlerdeki Montaj Uygulamaları Stajı' projesi kapsamında Bilişim Teknolojileri Alanında öğrenim gören 20 öğrenci Avrupa'da staj gördü.

Beraberlerinde 4 rehber öğretmen ile birlikte Avusturya ve Macaristan'da iki hafta süre ile işletmelerde bilişim teknolojileri alanında staj eğitimi yapan öğrenciler boş zamanlarında ise Avusturya'nın Başkenti Viyana'da ve Macaristan'nın Başkenti Budapeşte'de müzeler, parlamento binası, tarihi, kültürel yerleri gezerek Avrupa'nın sosyal yaşantısını tanıma imkanı yakaladılar.

Aynı zamanda Malatya ve Türkiye kültürünü, yaşantısını ve değerlerini de Avrupa'ya taşıyarak karşılıklı etkileşim sağlanmasına katkı sunan öğrenciler, başarı ile stajlarını tamamlayarak Malatya'ya döndüler.