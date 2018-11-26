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Malatyalı öğrencilerin Avrupa deneyimi

Abdurrahman Serttaş Çok Programlı Anadolu Lisesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Avrupa ülkelerine eğitim amaçlı gezi programları düzenliyor.


“Bilişimde Responsive Tasarım Uygulamaları” projesi kapsamında üç ayrı kafile halinde sırasıyla Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Litvanya'ya gidecek olan öğrenci ve öğretmenlerin ilk gezisi, Çek Cumhuriyeti'ne gerçekleştirildi.


İki hafta sürecek olan Çek Cumhuriyeti gezisine 8 öğrencinin yanı sıra bir öğretmen katıldı ve ilk kafile, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a ulaştı.


Bu proje sayesinde ilk kez yurt dışına seyahat etme imkanı bulan öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okundu.


İlk kafilenin 14 gün sürecek Avrupa seyahatinin ardından ikinci kafile Almanya'ya, üçüncü kafile ise aynı sürelerle Litvanya'ya seyahat gerçekleştirecek. Böylece toplamda 24 öğrenci ve 3 öğretmen, Avrupa şehirlerini görüp gezme, deneyim kazanma imkanı bulacak.

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