Malatyalı Sporcu Aslan, Avrupa Şampiyonasında iddialı

İstanbul'da 13-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Muay Thai Avrupa Şampiyonasına katılacak olan milli sporcu Eylül Aslan, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan' ı makamında ziyaret etti.

Muay Thai Milli Sporcusu Eylül Aslan, Avrupa Şampiyonasına iddialı hazırlandığını belirterek, madalya ile dönmek için çaba göstereceğini vurguladı.

Kayhan ise Eylül Aslan'a Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi.