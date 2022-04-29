Malatyalı sporcu İrem'in Avrupa şampiyonası heyecanı

Modern Pentatlon Milli Takımı'nın Malatyalı Antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada, başarılı olan İrem Su Kocaoğlan'ı tebrik etti. Pelit, “24 Nisan 2022 tarihinde yapılan ulusal sıralama ve performans gelişim yarışları sonucunda İrem Su Kocaoğlan Triathle U-15 kategorisinde (yüzme-koşu-atış) toplamında Türkiye 1.'si oldu. Aynı zamanda kombinasyon (koşu ve atış) derecesiyle Bursa ve Ankara illerinde yapılan 3 yarışın sonucunda kombinasyonda en iyi Türkiye derecesine sahip oldu. Şu an için rekor İrem kızımızda. Bu da ayrıca mutluluk veriyor. Yine aynı zamanda triathle branşında en yüksek puanı da kendisi almış oldu. Bu sonuçla beraber Avrupa kupasına gitme hakkını kazanarak milli takımda ülkemizi temsil edecek” ifadelerini kullandı.

Pelit, Malatyalı sporcu Barış Aydın'ın ise milli takımı çok az bir puan farkıyla kaçırdığına dikkat çekerek, “Diğer sporcumuz Barış Aydın ise milli takımı çok az bir puan farkıyla kaçırdı. Buna çok üzüldük. Ama bunu telafi edeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.