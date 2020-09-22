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Malatyalı sporcu kuzenler başarılı döndü

Malatyalı iki kuzen atlet Serhat ve Mehmet Gügör, Türkiye Şampiyonası’ndan başarılı döndü.

Malatyalı iki kuzen atlet Serhat ve Mehmet Gügör, Türkiye Şampiyonası'ndan başarılı döndü.


Diyarbakır'da yapılan Spor Toto Kulüpler arası Yürüyüş Ligi Şampiyonasında, Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcusu Serhat Güngör Türkiye Şampiyonu oldu. Bu yıl salon ve yol yürüyüş yarışmalarının U16 Türkiye Şampiyonu Mehmet Güngör ise ilk kez yarıştığı U18 kategorisinde Türkiye üçüncü oldu. Kulüp sıralamasında ise Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Türkiye ikincisi oldu. Sporcu Serhat Güngör'ün Türkiye birincisi, kuzeni Mehmet Güngör'ün ise ilk kez yarıştığı U18 kategorisinde Türkiye üçüncüsü olması, camiayı memnun etti. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, sporcularının başarısıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Kayhan, "Diyarbakır ilinde yapılan Spor Toto Kulüpler Arası Yürüyüş Ligi Şampiyonasında dereceye giren sporcularımız Serhat Güngör, Mehmet Güngör'ü ve antrenörümüz Nihat Erim'i tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi.

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