Malatyalı sporcudan gümüş madalya

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Türkiye şampiyonası 20-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ordu'da yapıldı. Türkiye şampiyonasına Malatya'dan 9 sporcu katılım sağladı. Konu ile basın açıklaması yapan Türkiye Oryantiring Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Muhammet Kemal Gülşen, Malatya adına 9 sporcuları ile Türkiye Oryantiring Şampiyonasına Ordu'da yarışmalara katıldıklarını belirterek, ''3 günlük heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışmalar ardından Malatya'dan şampiyonaya katılan 42 yaş gurubunda sporcumuz Muhterem Bulut, Türkiye 2'ncisi oldu. Diğer sporcumuz da kendi kategorilerinde derece aldılar. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Kazanan Malatya'mız olmuştur” ifadelerini kullandı.