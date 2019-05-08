Malatyalı sporcular muaythaide büyük başarı elde etti

Toplam 600 sporcu katıldığı şampiyonada Malatyalı sporcular 2 birincilik, 3 ikincilik, 4 üçüncülük elde etti.

Malatya kafile başkanı aynı zamandan Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz elde edilen derecelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Okullar Arası Gençler A- B kızlar, Erkekler Muaythai şampiyonasına toplam 600 sporcu katılım sağladı. Aralarında Dünya ve Avrupa dereceli sporcularında katıldığı şampiyona Çok çekişmeli geçti. Şampiyonaya Malatya'dan toplam 35 sporcu katıldı. 2 Birincilik 3 İkincilik 4 Üçüncülük toplam 9 sporcumuz derece yaptı. Malatya Gençlik ve Spor il müdürümüze ve Malatya okul sporları müdürümüze bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Antrenör Arkadaşlara, başarılı olan sporcularımıza ve katılım sağlayan tüm sporcuları tebrik ediyorum” dedi.

“Derece yapan ve katılım sağlayan tüm sporcuları tebrik ediyorum”

Antrenör kerem Akbaş ise şunları söyledi:

“Malatya kafilesinde bulunan 2 sporcu Akçadağ ilçesinde şampiyonaya katılım sağladı. Zor şartlarda çalışarak bu şampiyona geldik. Bizlere destek veren ve her zaman yanımızda olan Akçadağ belediyesine teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri her konuda bilgilendiren ve yanımızda olan Kafile başkanımız Ramazan Yavuz hocamızda da çok teşekkür ediyorum. 54 kiloda yarışan kızım Hatice Akbaş kilosunda Avrupa ve Dünya dereceli sporcuları yenerek birinci olması beni ayrıca mutlu etti. Derece yapan ve katılım sağlayan tüm sporcuları tebrik ediyorum."