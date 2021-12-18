İhlas Haber Ajansı

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Malatyalı sporcular, Türkiye Şampiyonası'ndan başarılı döndü

Malatyalı Wushu ve Kung Fu sporcuları, Türkiye Şampiyonası’ndan 18 madalya ile döndü.

Malatyalı Wushu ve Kung Fu sporcuları, Türkiye Şampiyonası'ndan 18 madalya ile döndü.


Sakarya'da 15-17 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonasına Malatya'dan katılan sporcular başarılı döndü.


Malatyalı sporcular Türkiye Şampiyonası'ndan, 10 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya aldılar.


Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan'ın önümüzdeki günlerde Wushu ve Kung Fu başarılı sporcuları makamında kabul edip hediyeler vereceği öğrenildi.

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