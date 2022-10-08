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Malatyalı sporculardan ikincilik başarısı

Malatyalı Biathle-Triathle sporcuları Avrupa Şampiyonası’nda ikincilik başarısı elde ederek Türk bayrağını dalgalandırdılar.

Malatyalı Biathle-Triathle sporcuları Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik başarısı elde ederek Türk bayrağını dalgalandırdılar.


Yunanistan'da yapılan Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nda Malatyalı sporcular Yağmur Akgün Avrupa ikincisi oldu. Takım olarak da Yağmur Akgün-Elifnaz Aktaş Avrupa ikincisi olarak başarı elde ettiler.


Yunanistan'da Türk bayrağını dalgalandıran Biathle-Triathle sporcuları Yağmur Akgün ve Elifnaz Aktaş Malatya'ya döndüklerinde Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecekleri kaydedildi.

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