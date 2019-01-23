İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatyalı Taekwondocular dereceyle döndü

Konya’da yapılan Taekwondo Gençler Türkiye Şampiyonasında Malatyalı sporcular başarı elde etti.

Konya'da yapılan Taekwondo Gençler Türkiye Şampiyonasında Malatyalı sporcular başarı elde etti.


15-20 Ocak 2019 tarihinde Konya'da yapılan Taekwondo Gençler Türkiye Şampiyonasına katılan Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü lisanslı sporcularından Rukiye Kaya kilosunda Türkiye 2'incisi, Neslihan Kılıç ise Türkiye 3'üncüsü oldu.


Kulüp Antrenörü Cebrail Ararat, bu şampiyonadan sonra Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Kulübü sporcularından 4 sporcunun ‘Uluslararası Turkish Open' turnuvasına da katılacağını belirterek hedeflerinin turnuvada birinci olup Avrupa Şampiyonasına katılmak olduğunun söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.