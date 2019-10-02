Malatyalı yardım sever İş Adamı Küçükaslan eğitime destek

Eğitime yüzde yüz destek kampanyası çerçevesinde Hayırsever İş Adamı Yusuf Kenan Küçükaslan tarafından Yeşilyurt İlçesine yaptırılacak olan 16 derslikli Anadolu Lisesi'nin Protokolü Valilik Makamında imzalandı.

Vali Aydın Baruş, Hayırsever İş Adamı Yusuf Kenan Küçükaslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile inşa edilecek olan okul hakkında bir süre görüştü. Görüşmenin ardından, Vali Aydın Baruş, Hayırsever İş Adamı Yusuf Kenan Küçükaslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı tarafından protokol imzalandı.

Vali Aydın Baruş, İlimiz Yeşilyurt İlçesinde yapılacak olan 16 Derslikli Anadolu Lisesi'nin yapımına katkı sağlayan Hayırsever İş Adamı Yusuf Kenan Küçükaslan'a teşekkür ederek, okulun eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

İnşaatının bitiminde Malatya Valiliği ile Hayırsever İş Adamı Yusuf Kenan Küçükaslan tarafından işbirliği içerisinde açılış töreni gerçekleştirilecek olan okula ‘'Nazife Mustafa Küçükaslan'' ismi verilecek.