Malatyalı yatırımcılara Kazakistan fırsatı anlatıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantı ile Kazakistan'ın yatırım fırsatları Malatyalı iş adamlarına anlatıldı.

Kazakistan'da yatırım yapmak ve ticari ilişkiler kurmak isteyen Malatyalı yatırımcıların bu fırsatlardan yararlanabilmesi ve ticari ilişkileri geliştirebilmeleri adına Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından toplantı düzenlendi. Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'in konuşmacı olarak katıldığı toplantı da Kazakistan-Malatya arasındaki ithalat ve ihracatın yanı sıra yeni yatırım alanları, yapılabilecek İşbirliği ve yatırımcılara sunulan fırsatlar masaya yatırıldı. Toplantı öncesi bir konuşma yapan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, göreve geldikten sonra kendilerine verilen desteği boşa çıkarmama adına bir çok çalışmaya imza attıklarını ifade etti. Özellikle kalkınma ajansları aracılığı ile 22 milyon TL'lik projeleri hayata geçirdiklerini belirten Sadıkoğlu, “Mesleki Eğitim Okulu ile organize sanayi bölgemizde sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu personelleri ve ara elemanları kısa süre içerisinde yetiştireceğiz. Fabrika üretimi yapmak isteyen yatırımcılara fizibilite yapmaya çalışıyoruz. Bölgemizde olmayan faaliyetleri A'dan Z'ye yatırım faaliyetleri inceleyerek sizlerin de yatırım yapmanızı sağlamaya gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya'ya yeni yatırımların gelmesi adına göreve geldikten sonra yönetim olarak bu konuya ağırlık verdiklerini belirten Sadıkoğlu, “Geldiğimiz dönemde 12 adet arsa yıllardır revize edilmiş ama hiçbir çivi çakılmamıştı. Buraların yeniden düzenlenmesi ile yatırıma kazandırdık ve bu şekilde 4 bin 800 yeni istihdam rakamına ulaştık. Bu bizim için onu verici. Yaklaşık 1 yıl gibi bir süre zarfında bu rakama ulaştık, 30 yılda 17 bin istihdam oluşturulurken biz kısa sürede sizlerin de desteği ile bu başarıyı elde ettik” ifadelerini kullandı.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise konuşmasında Kazakistan ile Türkiye'nin ilişkisin dostluktan öte olduğunu dile getirerek, “Kardeşlik, örf, adet ve ortak geleceğe yönelik bağlarımızı güçlendiriyoruz. Bu anlamda Kazakistan'la Türkiye arasında siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim ve bilimse alandaki iş birliğimiz oldukça güzel bir noktadadır. Kazakistan'ın ve Türkiye'nin geçmişteki ve mevcut Cumhurbaşkanları her zaman şuna önem vermiştir. Ülkeler arası çalkantılı dönemler olabilir ama biz çalkantılı dönem geçirmeye herhangi bir sebebimiz yok ilişkilerimizdeki en temel nokta kardeşlik ilişkisidir, kardeşlik ilişkileri her zaman çok hassastır. Büyükelçi olarak bu ilişkileri geliştirmek için gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Büyükelçi Saparbekuly daha sonra ülkesindeki teşvikleri ve yatırım fırsatlarını sunum eşliğinde Malatyalı yatırımcılara anlattı.