Malatyalılar gönül sofrasında buluştu

Birlik ve beraberlik mesajları verilen iftar programında, Kızılay ile ortaklaşa olarak yardım toplandı. Toplanan yardım kolileri, Malatya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Burada konuşan MİAD Başkanı Yunus Akdaş, “Müslüman lokmasını paylaşır, ihtiyaç sahiplerine yardım eder. Sizlerin sayesinde MİAD'ın yardım elini İstanbul ve Malatya'ya pek çok kez uzattık. Bugün Ramazan ayını beş yıldızlı otellerde, zenginler birbirini ağırlar felsefesi hepimizi rahatsız ediyor. Hepimiz yoksul ailelerden geldik. Birçoğumuz zengin olabiliriz ama bizim geliş alanımız tarım coğrafyasından, köy çocukluğundan burayadır. Dolayısıyla biz ramazanın rahmetine, bereketine muhabbetine uygun davranmalıyız. Malatyalı İşadamları iftarında bugün birincisi olacak ve geleneksel hale gelecek iftarda Malatyalı yoksullara, Malatya'da dağıtılmak üzere Kızılay'la işbirliği yapıyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selahattin Gürkan ise, “Türkiye'nin dışına çıktığımızda, ülkemizin görünümünden çok daha büyük olduğunu görürsünüz. Malatya'nın dışına çıktığınız zaman da Malatya'nın görünümünden çok daha büyük olduğunu görürsünüz. Malatyalı olmaktan onur duyuyorum. Biz Malatya'yı tarif ederken, insanlık medeniyetinin başladığı yerin adıdır diye tarif ediyoruz. Malatya'yı tarif ederken, Anadolu'yu yurt yapan destan şehir yapan kentin adıdır diyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, “Türkiye her zamankinden daha fazla bu sofralarda olduğu gibi birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir dönemden geçiyor. Türkiye üzerinde oynanan oyunları boşa çıkarma adına, birlikteliğimizin daha da güçlenerek devam ettireceğiz. Katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ise, “MİAD geleneksel iftarına bu yıl ilk kez katılıyorum. Bu organizasyonu yapan Yunus Akdaş'a ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. MİAD denince akla iş gelir aş gelir, proje gelir. Bunları yapanlar da içimizden çıkıp İstanbul'a gelerek istihdam sağlayan, iş kapısı açan işadamlarımızın verdiği bu yemekte olmaktan onur duyuyorum. Yunus abi siyaset yapmayın dedi ama Malatyalı Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana siyasete damgasını vurdu. Geçmişte ahirete intikal eden cumhurbaşkanlarımıza, başbakanlarımıza, milletvekililerimize, kaybettiğimiz dostlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Malatya'dan işçi çıkar, sendikacı çıkar, siyasetçi çıkar ama vatan haini çıkmaz.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise, “Öncelikle bizi Ramazan iklimine ulaştıran, bu sofralarda orucumuzu açmamızı nasip eden Cenabı Hakka Hamd ediyoruz. Sıhhatle orucumuzu açtık, inşallah nicelerine erişmeyi Cenabı Hak nasip eylesin. Oruç ve Ramazan paylaşma ayı, yoksulun halini anlama ayı. Biraz da paylaşma ayı. Bizler Anadolu'nun insanları, Türk milleti olarak, tarihin çok uzun yıllarından beri bu hasletimizi geliştirerek büyüyoruz. Türk Kızılayı 150 yaşında. Bu yıl 150'inci kuruluş yıl dönümüzü kutladık. Dünyadaki Kızılay ve Kızılhaç'ları arasındaki ilk üç kurumdan birisiyiz. Sizlerin desteğiyle, dünyanın en önemli üç büyük insani yardım kuruluşundan birisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Geçen yıl 23 milyon insana insani yardım ulaştırdık. Bu yıl sadece Ramazan ayındaki hedefimiz 14,5 milyon insana yardım ulaştırmak. Ağırlıklı olarak ülkemizde bu yardımları ulaştırmayı hedefliyoruz. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Ben bir Malatyalı hemşeriniz olarak, sizi oralarda temsil etmeye çalışıyorum. Aynı zamanda bir hemşerinizin Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu Avrupa ve Orta Asya Başkanı olduğunu da bilmenizi istiyorum. MİAD'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede Kadir Gecesi'ne ve Ramazan Bayramı'na birlikte ağız tadıyla ulaşmamızı diliyorum” diye konuştu.