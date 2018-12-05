Malatyalılar hareketli yaşamı sevdi

Son yıllarda dünya genelinde hareketli yaşama teşvik amacıyla hayata geçirilen politikalardan bir kısmı istenilen sonucu vermezken Malatya'da bu kapsamda uygulanmaya başlanan Malatya Bisiklet projesi meyvelerini vermeye başladı.

1 Kasım itibariyle sezon kapanışını yapan Malatya Bisiklet Sistemiyle ilgili kullanım bilgilerini paylaşan MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, 6 istasyondaki toplam 100 bisikleti 8 ayda toplam 16 bin 169 kişinin kullandığını ifade etti.

Tamgacı, “Orduzu Tabiat Parkında geçen yıl kurulan istasyonun ardından 2018 yılı içerisinde şehrin 5 noktasına daha akıllı park ünitesi kuruldu. 7/24 kameralarla izlenilen ünitelerde bisikletler kredi kartı veya Malatya Kart kullanılarak kiralanabiliyor. Bilgisayar entegreli kilit sistemine okutulan kartlarla alınabilen bisikletler kullanılabiliyor. Sisteme tanımladığımız tarifeye göre ilk 30 dakika ücretsiz, 1 saati 1 TL, 2 saati 2 TL, 3 saati 4 TL, 3 saat üzeri her saat için yine 4 TL olarak ücretlendirilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için uygulamaya koyduğumuz proje kapsamında Malatyamızın değişik bölgelerinde hizmete açtığımız 6 istasyondaki toplam 100 bisikleti 8 ayda toplam 16 bin 169 kişi kullandı” şeklinde konuştu.

Bisiklet kullanıcılarının 10 bininin Malatya Kart ile işlemi gerçekleştirdiğini 6 bin 163 kişinin ise bisiklet kiralama işlemini kredi kartı ile yaptığını kaydeden Tamgacı, “Amacımız insanların hareket kabiliyetini artırarak, spor yapmalarını sağlamak ve çevreci uygulamaları hayata geçirmektir. Orduzu Tabiat Parkı, Nikah Sarayı, Sevgi Parkı, Spor ve Yaşam Merkezi, Yeşilyurt-Tecde Saat Kulesi ve Yeşilyurt Şelale'de olmak üzere toplam 6 noktada hizmet veren Malatya Bisiklet Sistemi(MABİS)'ni önümüzdeki sezonda şehrin başka noktalarına yaymayı planlıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin MABİS projesi, Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) tarafından düzenlenen ‘Aklın Yolu Akıllı Yollar' proje yarışmasında ‘Akıllı Kavşak Kontrol Sistemi ve Trafik Kontrol Merkezi Yazılımı' projeleri ile birlikte ödüle layık görülmüştü.