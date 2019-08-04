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Malatyalılar havuzlara akın ediyor

Hava sıcaklığının 40 dereceye dayandığı Malatya’da vatandaşlar, serinlemek için havuzlara akın ediyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceye dayandığı Malatya'da vatandaşlar, serinlemek için havuzlara akın ediyor.


Ağustos ayı ile birlikte kavurucu sıcaklar yurdun dört bir tarafında etkisini gösterirken, Malatya'da da gittikçe artış gösteren hava sıcaklıkları günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezinde gölgelik ve serin alan bulmakta zorlanan Malatyalılar aşırı sıcaklarla baş etmekte zorlanıyor.


Sıcaklıkların kavurduğu kentte bazı vatandaşlar çareyi havuzlar buluyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava bunaltınca vatandaşlar serinlemek için havuzlara akın ediyor. Havuzda yüzen vatandaşlar bir yandan eğlenirken bir yandan da ferahlamanın keyfini yaşadı.


Özellikle çocukların ilgi gösterdiği havuzlarda doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken bu durum en çok havuz işletmecilerini memnun ediyor.

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