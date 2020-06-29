Malatyalılar'dan Yeni Malatyaspor'a tam destek

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı maçta futbolcusu Gökhan Töre'ye gösterilen ikinci sarı kartla oyundan atılması kararına tepki gösteren Yeni Malatyaspor'a Malatyalılardan büyük destek geldi.

Şehrin siyasetçisinden iş adamına, esnafından spor adamına kadar her kesimden 'Yeni Malatyaspor yalnız değildir' mesajları yağdı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da federasyona tepki göstererek 'temiz lig istiyoruz' vurgusu yaptı.

Bir çok değerimizi kaybettik başlıklı yazıda, "Dünya mazlumları karşısında insanlığımızı kaybettik. Küresel çıkarlar uğruna masum çocukların cansız bedenlerini kıyılara gömdük, onurumuzu kirlettik. Kavgamızı tek bir bayrak, tek bir millet, tek bir vatan uğruna olduğunu unuttuk,birliğimizi kirlettik. Ailemizin en kıymetli hazinemiz olduğunu unuttuk, muhabbetimizi kirlettik. Tek odalı evlerden geldiğimizi, komşuluklarımızı unuttuk, hanemizi kirlettik. Şimdi bir şeyin daha kirinde boğulmamızı istiyorlar. Kirlenmeyeceğiz, kirletmeyeceğiz. Malatyaspor'un arkasındaki tertemiz, kirletilmemiş Anadolu insanının yüreği kirlenmeyecek." ifadelerine yer verildi.