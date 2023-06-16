Malatya'nın ‘Çukurovası'nda bu yıl hububat bolluğu var

Malatya'nın ‘Çukurovası' olarak bilinen Yazıhan ilçesinde bu yıl yağışların fazla olması bolluk ve bereketi de beraberinde getirdi. Rekoltede de ciddi bir yükselişin yaşandığı ilçede biçerdöverler tarım arazilerinde yoğun mesai harcıyor.

Depremin ağır tahribata yol açtığı Malatya'da bu yıl ilkbaharda yağışların yüksek olması çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Malatya'nın Yazıhan ilçesinde de yağışların fazla olması ile bu yıl hububatta bolluk yaşanıyor. Düz ve geniş tarım alanlarına sahip ilçede, şu sıralar biçerdöverler aralıksız çalışarak hububat hasadını yapıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bölge Koordinatörü ve Malatya Ziraat Odaları Birliği Başkanı Yunus Kılınç, büyük bir yıkımla karşı karşıya kalan Malatya'da tahıl da hasada başladıklarını belirterek, “Bu sene yağışların fazla olması üreticilerimizin yüzünü güldürdü. Şu anda hasadını gerçekleştirdiğimiz arpa ve buğdayda Dekar başına 400 ila 600 kilogram arası verim alıyoruz” dedi.

Malatya'nın arsın felaketinde büyük yıkıma uğradığını da hatırlatan Kılınç, buna rağmen çiftçiler yine de üretimlerine ara vermeden devam ettiğini söyledi. Üretim ile yaraların sarılacağını söyleyen Kılınç, TMO tarafından açıklanan tahıl fiyatlarının ise buğday da 8,25 TL, arpa da 7 TL artı 50 kuruş destek, oluğunu ifade etti. Üretici olarak 10 TL üzeri bir fiyat arzu ettiklerini ancak bu sezon rekoltenin yüksek olması ile çiftçinin zarar etmekten kurtulduğunu da sözlerine ekledi.

Malatya'da tahılda hasadın başlar başlamaz TMO'nun da alım yapmasının üreticiyi memnun ettiğini de belirten Başkan Kılınç, Recai Kutan Boztepe Barajı ile ilçede 83 bin dekarlık alanda yonca, silajlık mısır, çerezlik ayçiçeği, pancar ve tahıl olmak üzere her çeşit ürünü Yazıhan'da ürettiklerini söyledi.