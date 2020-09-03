Malatya'nın Doğu Garajı taşınıyor

Malatya'nın doğu bölgesindeki ilçelerin toplu taşıma faaliyetini yapan kooperatif araçlarının konuşlandığı Doğu Garajı, eski İtfaiye Binasının altına taşınıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan planlama ve uygulama sonucu Doğu Garajı, yeni yerinde vatandaşların daha kolay ulaşımlarını yapmalarını sağlayacak.

Çevre yolu üzeri Battalgazi Kavşağındaki İtfaiye binasının alt tarafı, Doğu Garajı için yeniden düzenlendi.

Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Pütürge Belediyesi'nden Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan ve Pütürge Birliği Kooperatifi temsilcisi Hasan Karakaş, “Yıllardır beklediğimiz bir çözüm vardı. O çözümü de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, verdiği talimatla sağladı. İnşallah haftaya çalışmalar tamamlanınca Doğu Garajı yeni yerine gelmiş olacak” dedi. Pütürge, Doğanyol, Sincik, Kale, Baskil'in ulaşımının Doğu Garajından sağlandığını kaydeden Karakaş, “Halkımızın rahat ulaşımı için bu yeni yer en uygun yerdi. Başkanımız Selahattin Gürkan başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemizin üst yönetimi ve Doğu Garajının yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğanyol Kooperatif Başkanı ve Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Muhsin Öz de istişareler sonucu Doğu Garajının yeni yere taşınmasının kararlaştırıldığını dile getirerek, “Altyapısıyla, yapılan düzenlemelerle güzel bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar tamamlanınca doğu yönüne giden araçlar artık buradan gidecekler. Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, daire başkanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“En büyük problemlerden biriydi”

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkan Ahmet Özer, “Doğu istikametindeki ilçelerimizin kullandığı terminal konusu önümüze gelen en büyük problemlerden biriydi. Selahattin Gürkan Başkanımızın talimatı doğrultusunda yer tespiti ile ilgili bir çalışma başlattık. Genel Sekreter Yardımcımız Latif Okyay'la birlikte sahada güzel bir çalışma yaptık. İtfaiye Daire Başkanlığımızın yeni yerine taşınmasıyla burasının çevre yoluna cephesi olan zemin katının kullanımıyla ilgili öneriyi Sayın Başkanımıza iletince onay aldık. Proje çalışmaları yapıldı ve Fen İşleri Dairemiz tarafından ihale yoluyla burasının düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tamamlanma aşamasına gelindi. Kısa sürede burasının tamamlanmasıyla Doğu Garajı için burası çok güzel bir istasyonu olacak. Doğuya hizmet götüren bütün araç sahipleri, burası ile ilgili memnuniyetlerini ifade ettiler. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Çalışmaların tamamlanmasıyla, halen Sancaktar Mezarlığı arkasındaki Doğu Garajı yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.