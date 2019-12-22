Malatya Lokantac?lar ve Turizmciler Derne?i Ba?kan? Furkan Turmu?, beraberindeki heyetle birlikte, Malatya B?y?k?ehir Belediyesi Ba?kan? Selahattin G?rkan'? ziyaret etti. Yap?lan g?r??mede, Malatya'n?n Gastronomi ve Turizmini kalk?nd?rma ?abalar? ile ?ehrin t?m payda?lar?yla birlikte ?ehre art? de?er kat?lmas? g?r???ld?.

Yap?lan g?r??mede konu?an Lokantac?lar ve Turizmciler Derne?i Ba?kan? Furkan Turmu?, ?Memleketimizin k?lt?rel ve ekonomik alanlarda kalk?nmas? i?in ?nemli ?al??malar yap?yoruz. Yapt???m?z bu ?al??malar ve projelendirmeler ?ehrimizin marka de?erini y?kseltiyor ve cazibesini artt?r?yor. ?ehrimizde ba?lat?lan gastronomi ve turizm ?al??malar? en k?sa s?rede herkes taraf?ndan be?enilen sonu?lar verece?ine inan?yoruz? diyerek, bu manada B?y?k?ehir Belediyesi ile de payda? olarak ?al??acaklar?n? vurgulad?.

Ziyaretten memnuniyetini belirten Malatya B?y?k?ehir Belediyesi Ba?kan? Selahattin G?rkan ise, ?Malatya k?lt?r?n? ve tarihi lezzetlerini temsil eden ?ehrimizin de?erli esnaf? bu g?revi lay???yla ?stlenmi?tir? diyerek, bu konuda duyarl? olunmas? gerekti?ini vurgulad?. Malatya'n?n kendine has bir medeniyetinin oldu?unu belirten Selahattin G?rkan, Anadolu'yu ana yurt yapan destan ?ehri Malatya'n?n kendine has ?zellikleri ile planlamalar yap?lmas? gerekti?ini vurgulad?.

Ba?kan G?rkan, Lokantac?lar ve Turizmciler Derne?i Ba?kan? Furkan Turmu?'un i? birli?i i?erisinde Malatya'n?n Gastronomive Turizmini kalk?nd?racak projeleri birlikte icra edelim teklifine olumlu cevap verdi.

Ziyarette, Lokantac?lar ve Turizmciler Derne?i Ba?kan? Furkan Turmu?, B?y?k?ehir Belediyesi Ba?kan? Selahattin G?rkan'?a tablo hediye etti.