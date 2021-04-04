Malatya'nın geleceğine yön verecek projelerin sunumu yapıldı

Yıl Parkı ve Altay Kışlası yanında yapılacak olan Yeni Sanayi Sitesi'nin sunumları gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi mimarları tarafından AYKOME Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen sunuma, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Mimarlar Odası'ndan Osman Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Erdem, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, mimar ve mühendisler katıldı.

“Malatya için çok önemli bir proje, başkanımıza teşekkür ediyorum”

Projelerle ilgili çok güzel bir toplantı olduğunu belirten Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza Malatya'nın uzun yıllardır ihtiyacı olduğunu her fırsatta dile getirdiğimiz Yeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarı ile ilgili hummalı çalışmalarından ve konunun artık ihale aşamasına gelmesinden dolayı üreticilerimiz ve üyelerimiz adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde de temellerini atarak projenin tamamlanacağı noktaya da hep birlikte geleceğiz. Malatya için, bölge ekonomisi ve ülke ekonomisi için çok önemli olan bugün dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 80'nini karşılayan bir Malatya için bu projeler çok elzem ve önemli projelerdir. Tekrar Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Bakanımıza yakinen ilgilendiği için projelerimizin en önemli paydaşlarından olan FKA Genel Sekreterimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Büyükşehir belediyemizin şire pazarı projelerine katkı sunuyoruz”

Çok güzel bir proje hazırlandığını belirten Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, “FKA 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ‘Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı' kapsamında Şire Pazarı gerçekten çok büyük bir projenin belirli ortak olanlarının yapılmasına yönelik olarak katkı sunuyoruz. İlimiz için çok önemli bir proje. Belediyemiz gerçekten çok güzel, kapsamlı ve bütün yönlerinin düşünüldüğü bir proje hazırlamış. Burada tüm katılımcılar kendi fikirlerini de beyan ettiler. Bizlerde Ajans olarak özellikle proje kapsamında gerçekleşecek ortak olanların iyi planlandığını gördük. Değerli Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Projelerimizle ilgili paydaşlarımızın fikir ve görüşlerini aldık”

Büyükşehir Belediyesi'nin projeleriyle ilgili sunumlar gerçekleştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bugün Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Yeni Sanayi Sitesi, İnderesi Tabiat Parkı içerisine yapılacak olan Kamp Merkezi ve ayrıca 300 dönümlük 100. Yıl Parkıyla ilgili arkadaşlarımız gerekli sunumları yaptılar. Çalışmalarla ilgili olarak burada hazır olan arkadaşlarımızla birlikte bir değerlendirme gerçekleştirdik. Katılımcılarımızın fikir ve görüşlerini aldık. Şire Pazarımız ve Buğday Pazarımızın ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Şehrimizin doğusunda yer alan 3 bin 100 dönüm alan üzerine kurulan İnderesi Tabiat Parkı içerisinde 250 kişinin Gençlik Kamp Merkezi'nin ihale sürecini başlattık. Ayrıca şehrimizin batısında 300 dönümlük bir alanda 100. Yıl Parkının yapılması ve bu parkımızı vatandaşlarımızın her türden ihtiyacını karşılayabileceği bir park konseptinde yapıyoruz. İsteyen vatandaşımız burada kitap okuyabilecek, isteyen resim, isteyen müzik yapabilecek. Malatya'mızın en büyük yarayan kanalarından biri olan mevcut sanayi sitelerinin yetersiz oluşundan dolayı yaklaşık 3 bin dönümlük bir alanda yapılan planlamalar neticesinde Altay Kışlası içerisinde tahsisini yaptığımız ve bunun karşılığında Askeri gazinoların, yatakhanelerin, yemekhanelerin ve misafirhaneleri Belediyemiz tarafından yapılmakta. Yeni Sanayi Sitesi alanında 2 bin 400 işyerinin yapımı noktasındaki sunumu da yine hep birlikte izledik. Bu alanda yapılacak olan işyerlerinin en küçüğü 112 metre, en büyüğü ise 1350 metre olacak şekilde planlamalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarla ilgili olarak da paydaşlarımızın fikir ve görüşleri alındıktan sonra ihale sürecinin başlatılması noktasında çalışmalarımızı yapacağız. Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” dedi.

“Başkanımız katılımcı belediyeciliğin en güzel örneğini sergiliyor”

Hizmet ve yatırımlarda katılımcı belediyecilik örneğinin sergilenmesinin çok önemli olduğunu belirten AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ise yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Katılımcı Belediyecilik örneği göstererek şehrin bütün paydaşları ile birlikte yol alması, toplumun Malatya halkının geniş kesimlerin görüşlerini alarak yola devam etmesi katılımcı Belediye noktasında önemli. Başkanımıza da bu duruşu ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir şehrin ekonomisini geliştirmek ve kalkındırmak çok önemlidir. Belediye Başkanımız göreve geldikten sonra özellikle şehrin ekonomisini geliştirme noktasında özellikle Malatya bir yandan sanayi kenti olma hüviyetini 6. Bölge teşvikleriyle artırırken bir yandan da tarım kenti olma hüviyetini de geliştirmekte. Tarım ticareti için önemli hususlardan biri Malatya'da kayısı çok önemli. Kayısının değerini artırılmasında da Lisanslı Depolar çok önemli. Bir tanesi faaliyet geçti bir tanesi de Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan ve kısa süre içerisinde faaliyete geçek. Hemen onun yanında adeta bir kayısı adası haleni gelecek yılların sorunu olan Şire Pazarının yeni yerine taşınması noktasında Başkanımız elini taşın altına koyarak diğer paydaşlarla birlikte hareket ederek biraz önce sunumda da gördük güzel bir proje olmuş. Bu projenin hayata geçmesi ile beraber kayısı ticaretinin daha farklı bir boyutunu görmüş olacağız. Borsamız, üreticilerimiz daha işlevsel ve daha rahat mekanlarda çalışmış olacak. Dükanlarıyla, ofisleriyle, kongre merkezleriyle çok güzel bir mekan haline geliyor. Yine hemen yanı başında önemli olarak gördüğümüz tarım ticaretinde Buğday Pazarımızın yeni yerine taşınması ve o alanın daha işlevsel hale gelmesi önemli” ifadelerini kullandı.

“Malatya'nın gelecek yüzyıllarına etki eden projeler yapılıyor”

Malatya'nın gelişiminde belki yüzyıllarına etki edecek bu projelerden önemsedikleri Küçük Sanayi Sitesinin taşınması projesi olduğuna dikkat çeken Tüfenkci, “Malatya bu anlamda pilot ildi ve bunun hayata geçirilmesi noktasında Altay Kışlasından alınan yere karşılığında yapılması gereken binaların Sayın Başkanımız ifade etti yapılmaya başlanması. Onun akabinde mülkiyet sorununun giderilerek planlamaların yapılması ve farklı büyüklüklerde 2 bin 400 işyerinin yapılacak olması çok önemli. Malatya esnafının bölgesi ile rekabet edecek hale gelmesi Türkiye'de rekabet edebilir duruma gelmesi çok önemli. Pandemi salgınının bütün hızıyla Dünya'yı etkisi altına aldığı bir dönemde ve Dünya ticaretinin küçüldüğü bir dönemde bu tür yatırımların yapılması gerçekten değerli ve önemli. Önemli olan yoklukta bu yatırımların yapılması. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nasıl ki ‘Durmak Yok Yola Devam' diyorsa Yerel Yönetimlerimizde durmak yok devam diyerek şehrin kalkınmasına önemli katkılar sunuyorlar. Seçilen alanda gerçekten önemli, kuzey çevre yolu, Sivas yolu ve kuşak yollarımızla kesişen bir noktada. İlimizin bu gelişmelerine paralel olarak sosyal yönünü de Sayın Başkanımız unutmuyor. Bu anlamda da kendilerine teşekkür ediyorum. Malatya'mıza yaklaşık 300 dönümlük geniş bir parkın kazandırılması. Bedağı Tabiat Parkı içerisindeki alana Gençlik Kamp Merkezinin yapılması o bölgenin gelişmesinde önemli rol oynayacak. Gençlerin buralarda kamp yapması ve yılın 12 ayı buraların işlevsel olması ilimizin tanıtımı açısından da çok önemli. 100. Yıl Parkının da sıradan bir park olmayacağını yapılan sunumlarda gördük. Millet Bahçesi içerisinde çok güzel bir kütüphane yapılıyor. İhalesi yapıldı inşaatına başlandı Başkanımıza teşekkür ediyoruz. O alanın değerlendirilmesiyle Malatya kültürel yönden de okuyan, araştıran kimliğiyle yeninden ön plana çıkacağına inanıyorum. YİMPAŞ Belediyemiz elini taşın altına koyarak yıllarca atıl vaziyette kalıp bu alan için Bakanlığımızla iş birliği içerisinde oranın devrini alarak şehrimize kazandırılması da takdire şayan. Yapılanların daha yüzde birine değine bildik. Tekrar emeği geçen bütün arkadaşlarımıza başta Başkanımız olmak üzere bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gerçekleştirilen sonum sonrası katılımcılar projelerle ilgili görüş ve önerilerde bulundular.