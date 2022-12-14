Malatya'nın göbeğinde şüpheli çanta paniği

Malatya'nın en işlek noktalarından kuyumcular çarşısına bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. Çantadan spor ayakkabı çıkarken, çarşı yeniden kullanıma açıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında kentin en işlek noktalarından biri olan kuyumcular çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı içerisinde bulunan beton saksılardan birinin yanında şüpheli çanta olduğunu gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, alanı güvenlik çemberine alarak çarşıyı yaya geçişine kapattı. Bomba imha uzmanları, güvenlik önlemi altında çantayı fünyeyle patlattı. Çantanın içerisinde bir çift spor ayakkabısı çıkarken, çarşı ekipler tarafından yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.