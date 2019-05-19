Malatya'nın ilçelerinde 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Malatya'nın Hekimhan ve Darende ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Darende'deki kutlamalar hükümet banası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene, Darende kaymakamı Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı İsa Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve vatandaşlar katıldı.

Darende Güreş sahasında devam eden kutlamalarda öğrencilerin okuduğu şiirler, gösteriler büyük beğeni topladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisi izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Hekimhan'da da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sabah saat 10.00'da Sakarya Ortaokulu bahçesinde başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Mahmut Karaca, Atatürk'ün 100 yıl önce gençlere hediye ettiği bu bayramı bir kez daha kutlamanın haklı gururunu yaşadığını, Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Daha sonra, 19 Mayıs 100. Yıl Halk Koşusunda dereceye giren vatandaşlara ve koşuya katılan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'a madalyaları Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir tarafından verildi.

Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından, kutlamalar sona erdi.