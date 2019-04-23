Malatya'nın ilçelerinde 23 Nisan coşkusu

Malatya'nın Darende ve Hekimhan ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla Kutlandı.

Hekimhan'da 23 Nisan kutlamaları sabah saatlerinde Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk koyma töreniyle başladı. Daha sonra kutlamaların yapılacağı Hekimhan Sakarya Ortaokuluna geçildi. Törene Malatya Vali yardımcısı Mustafa Şahin, Belediye Başkanı Turan Karadağ, Garnizon Komutanı Kd.Bçvş. Özgür Polat Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, Siyasi Parti Temsilcileri, oda ve dernek başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Hekimhanlı vatandaşlar katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İlçenin çeşitli okullarından ilkokul ve anaokulu öğrencileri 23 Nisan'ı dans gösterileriyle ve halk oyunlarıyla kutladılar. Çocukların sergilediği gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı.

23 Nisan coşkusu Darende'de yaşandı.

Darende'de düzenlene resmi törende öğrenciler şiir okudu ve gösteriler yaptı. Çocukların coşkuyla kutladığı 23 Nisan törenine ilçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı İsa Özkan, ilçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve vatandaşlar katıldı.