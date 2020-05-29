Malatya'nın ilçelerinde Cuma namazı heyecanı

Malatya'nın ilçelerinde de alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar uzun süre aradan sonra cemaatle birlikte Cuma namazı kıldı.

Virüsle mücadele kapsamında kısıtlanan toplu ibadetler, bugün itibariyle kontrollü şekilde yeniden yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun açıkladığı tedbirler kapsamında, Malatya'nın ilçelerinde de uzun süre aradan sonra yeniden Cuma Namazı kılınmasının heyecanı yaşandı.

Battalgazi 31 camide kılındı

Battalgazi ilçesinde Valilik tarafından belirlenen 31 camide, alınan tedbirler ile birlikte cemaat Cuma namazını kıldı. Battalgazi Belediyesi tarafından camilerde namaz öncesi dezenfekte çalışması yapılırken, namaz kılınacak alanlarda bir gün öncesinden temizlendi.

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ile Battalgazi Belediye Başkan Osman Güder, ilçedeki Eyüp Sultan Camiinde aylar sonra Cuma Namazını kıldı. Hijyen ve sağlık kurallarının eksiksiz alındığı ilçedeki camilerde, namaz sonrası ise Kaymakam Duran ve Başkan Güder, cami cemaati ile sohbet etti.

Yeşilyurt'ta 47 cami 3 alanda cuma namazı

Yeşilyurt ilçesinde müftülük tarafından belirlenen 47 cami ile üç ayrı alanda Cuma namazı idrak edildi. Yeşilyurt Belediyesi İdari İşler Müdürlüğü ekiplerinin uyguladığı dezenfektan çalışmalarının yanı sıra emniyet görevlilerinin aldıkları önlemlerle hazır hale getirilen camiler ve üç ayrı alana gelen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadeleri üzerinde maskelerini takarak ve sosyal mesafe kuralları altında namazlarını eda ettiler.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da Cuma namazını MAŞTİ Otogarında oluşturulan alanda kıldılar.

Akçadağ'da semt pazarında cuma namazı

Korona virüs önlemleri kapsamında ibadete ara verilen camiler yeniden ibadete açılırken, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kısıtlamanın ardından ilk Cuma namazı semt pazarında kılındı.

İlçedeki Semt Pazarının avlusunda kılınan Cuma namazına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, namaz sonrası yaptığı açıklamada, “Yaklaşık olarak 2,5 ay sonra ilçemizde ilk Cuma namazımızı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak cemaatle birlikte kılmanın mutluluğunu yaşadık. İnşallah bugünleri kısa sürede geride bırakır tamamen normale döneriz bu birazda bizlerin elinde bu vesileyle tüm hemşehrilerime bir kez daha çağrıda bulunuyorum; lütfen kurallara riayet edelim” dedi.

Darende de stadyumda kılındı

Aylardan sonra ilk kez Cuma Namazının kılındığı ilçelerden biri olan Darende'de ise vatandaşlar ilçe stadyumunda namaz kıldı.

Darende İlçe Müftüsü Nurullah Birlik tarafından kıldırılan Cuma namazında sosyal mesafe korunurken, tüm cemaat maske taktı.

Arguvan'da halı sahada kılındı

Cuma namazı heyecanın cami dışına taşındığı ilçelerden biri de Arguvan oldu. İlçedeki halı sahada kılınan Cuma namazında da Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kurallar çerçevesinde namaz kılındı. Virüse karşı tüm tedbirlerin alındığı namaz öncesi, halı sahada da dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Hekimhan tarihi camide kılındı

Hekimhan ilçesinde de yine uzun süreden sonra ilk Cuma namazı kılınmasının heyecanı vardı. İlçedeki tarihi Köprülü Mehmet Paşa camisinde, kılınan Cuma namazında sosyal mesafe kurallarına uyulurken, namaz öncesi emniyet ve belediye ekipleri ise cemaate koruyucu maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Maskesi olmayan cemaate maske dağıtılırken, aylar sonra Cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşayan Hekimhanlılar, salgınının kısa sürede bitmesi temennisinde bulundular.

Kentin diğer ilçeleri Doğanşehir, Arapgir, Yazıhan, Kale, Doğanyol, Pütürge, Kuluncak'ta da aynı şekilde alınan tedbirler ile birlikte Cuma namazı heyecanı yaşandı.

Turgut Özal Üniversitesi'nde de Cuma heyecanı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Cuma Namazı cami bahçesinde kılındı. Üniversite çalışanları aylar sonra Cuma Namazını Battalgazi Yerleşkesinde inşa edilen Ali Akyüz Camii'nin bahçesinde Covid-19 salgını tedbir kurallarına uyarak eda ettiler.

Maskelerini takan ve sosyal mesafe kuralına uyan Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensupları, Cuma namazlarını kıldılar. Cuma Namazında cemaate şeker ikramında bulunuldu.