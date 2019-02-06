Malatya'nın ilçelerinde ‘Yaya Öncelikli Trafik' etkinliği

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan kampanya Malatya'nın ilçelerinde de yapıldı.

Yaya öncelikli trafik bilincinin oluşturulması amacıyla Arguvan'da farkındalık etkinliği düzenlendi. Yapılan etkinliğe Kaymakam Abdullah Şahin, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Emniyet ve ilçe jandarma trafik ekipleri ilçe jandarma komutanı Yusuf Soy, ilçe emniyet Amiri Okan Gündüz ilçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve toplumun dezavantajlı grupları olan yaşlı, engelli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte İlçe Emniyet ve ilçe Jandarma trafik ekipleri vatandaşlara broşür dağıttı.

Hekimhan'da da ‘Yaya Öncelikli Trafik' etkinliği düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Sakarya İlkokulu bahçesinde toplanan öğrenciler İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında okul önünde bulunan yaya geçişi uygulamalı olarak bilgiler aldı.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Kırmızı, Belediye başkanı Aliseydi Millioğulları, İlçe Emniyet Müdürü Nahit Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, Gençlik ve Spor Müdürü Mahmut Karaca idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin" oluşturulması kapsamında ise okul önünde öğrencilere trafik polisleri eşliğinde yaya geçitlerinin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Etkinlik, araç sürücülerine öğrenciler tarafından yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğuna dair broşürlerin dağıtımı ile sona erdi.

Tüm yurtta eş zamanlı olarak yapılan etkinlik Darende'de gerçekleştirildi. Burada bir konuşma yapan kaymakam Enver Hakan Zengince konu hakkında bilgiler verdi. Zengince, “İçişleri Bakanlığımız tarafından yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi öncelik hayatın öncelik yayaların sloganı ile beraber karayollarında seyir sefer halinde olan yol güzergahlarında yayalarımızın can güvenliğini sağlamak için bakanlığımız bir seferberlik başlattı. Önceki yıllarda da yaya öncelikli trafik belirgenliğini artırmak için ve duyarlılığını vurgulamak için bakanlığımız bir çok uygulamalar gerçekleştirdi. Bu yılda yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi” diye konuştu.

Öte yandan Malatya'nın Arapgir ilçesinde de "Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin" oluşturulması kapsamında yaya geçitlerinin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak vatandaşlara gösterildi.