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Malatya'nın ilçelerine maske dağıtıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe kaymakamlıkları ile ilçe belediyelerine, vatandaşlara dağıtılmak üzere maskeleri teslim ettiler.


Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sonrası vatandaşlara maske dağıtımına devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri Malatya genelinde vatandaşlara maske dağıtılması için 200 kişilik ekip ile mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak maskelerin evlere teslimini gerçekleştiriyor.


Ekiplerin maske dağıtımında son durakları ilçe kaymakamlıkları ile ilçe belediyeleri oldu.


Ekipler ilçe kaymakamlıkları ile ilçe belediyelerine, vatandaşlara dağıtılmak üzere maskeleri teslim ettiler.

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