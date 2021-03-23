Malatya'nın 'kırmızı'ya dönmesi vatandaşları endişelendiriyor

1 Mart itibariyle kontrollü normalleşmeye geçen Türkiye'de sarı renk ile orta riskli iller arasında yer alan Malatya, kısıtlamaların kaldırılması ile kısa sürede turuncu renge, daha sonra ise kırmızı renge dönerek riskli iller arasına girdi. Yetkililer, kentte kısıtlamaların yeniden gelebileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan riskli iller arasında ilk etapta orta riskli il olarak kontrollü normalleşmeye giren Malatya, kısa sürede vakaların artması ile yüksek riskli iller arasında yer aldı. Kentte vaka sayılarının yüzde yüz arttığını ifade eden Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, “Böyle giderse, kırmızıya dönmemizden tekrar kısıtlamalar gelebilir” diyerek vatandaşları uyardı.

"Vaka sayısı artışta"

6-12 Mart tarihleri arasındaki dönemde 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayılarının 90'larda iken, geçtiğimiz Cuma günü açıklanan rakam ile bunun 140'ları bulduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, "Kontörlü sosyal hayata geçtikten sonra beklenen bir yükseliş diye düşünüyoruz ama. Tabi biraz daha fazla bir ivmeyle yükseldiğini görmüş oluyoruz. Gerçekten baktığımız zaman Türkiye'de 24'üncü sırada en yüksek vaka sayısı olan iller arasındayız. 100 bin nüfusa göre en yüksek 24 üncü şehiriz. Tabiki bir il olarak bizim soysal mesafe, maske kuralına kapalı ortamda uzun süre kalma durumumuzun biraz daha, biraz daha sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Kurallara daha az riayet ettiğimizi gösteriyor. Tabi bu artış bizi endişelendiriyor. Diğer artışlardan çok daha hızlı bir ivme ile artış olduğunu çok rahat söyleyebiliriz" dedi.

"Vatandaşlarımız sesleniyorum kullara uyalım"

Betli, şehir içindeki kalabalık trafiği yoğun insan trafiğini vurgulayarak, önümüzdeki günlerde hem servis yataklarında hem de yoğun bakım yataklarında sıkıntı yaşamamak için kurallara riayet edilmesini istedi. Bentli, “Vaka sayısının artığını, herkesin eşi ve dostunun bu hastalığa kapılacağını düşünerek, kurallara çok fazla dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu

Betli, “Şu anda yoğun bakımlarda doluluk oranımız diğer Covid-19 dışı hastalarla birlikte yüzde 70'lerde. Covid-19 hastalarımızda yoğun bakımda henüz artış yok ama bir kıpırdanma var. Vaka sayası artıktan 10 veya 15 gün sonra yoğun bakıma yansıması oluyor. Serviste daha ciddi bir artış var. Serviste yatan hasta sayımız yüzde 30 ve yüzde 40'lık artış oldu. Direk vaka sayısıyla orantılı olarak tabi bu yoğun bakımda artışta bizi endişelendiriyor. Biz en büyük korkumuz ilk iki dalgada yaşamadığımız, ama yaşamak üzere iken vaka sayımızın düştüğü dalgalarda. Bu artış ivmesi, bizi korkutuyor. Yoğun bakımda yer bulamama korkusu bizi şimdi den endişelendiriyor. Vatandaşlarımız çok çok dikkatli olması gerekiyor. Gerçekten işleri olmayanların dışarıya çıkmaması aşılı da olsa maske ve sosyal mesafe kullarına yaşlılarımızın uymalarını rica ve tavsiye ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası basın açıklaması düzenleyerek açıkladı. Yoğun bakım ve servis doluluk oranlarına bakarak bir mühlet bu renklendirmeyi bir iki hafta durdurduğunu söylemişti. Her il renklerle devam ediyor diye. Açıklama yapılmıştı. Önümüzdeki günlerde tekrar bir kabine toplantısında mutlaka değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'de ciddi anlamda bir artış var. Bu artış Malatya'mızda daha fazla. İl olarak biz şu anda merkezi hükümetin kararını tabi ki bekleyeceğiz. Ama çok daha olağan üstü bir durum olursa yeni kararlar alınabilir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar endişeli

Vatandaşlar da Covid-19 vaka sayısının artmasından endişeli. İbrahim Aygün isimli vatandaş, Malatya'nın kırmızı kategoriye yükselmesinin endişe verici olduğuna dikkat çekerek, “Malatya'da çevre illere göre korona virüs vakasının artışı bence kurallara uyulmamasıdır. Herkes cadde ve sokaklara çıkıyor. İşi olan da çıkıyor olmaya da çıkıyor. Vatandaşlarımızın işi yoksa lütfen evinizde oturun ve çıkmayın. Sağlığımıza dikkat edip, maske ve sosyal mesafe kullarına uyalım. Devletimizin vermiş olduğu talimatlara uyalım” diye konuştu.

Vatandaşlar da, Covid-19'da Malatya'nın kırmızı alarm noktasına yükselmesini endişe ile takip ettiklerini ifade ediyor.