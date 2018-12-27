Malatya'nın KOBİ ve KOBİ destekçileri bir araya geldi

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) tarafından düzenlenen “KOBİ'lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” toplantısı Malatya'da gerçekleşti.

KOSGEB, Kredi Garanti fonu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile düzenlenen programa TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin, Güneydoğu Satış Müdürü Güney Yurttaş, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan, KOSGEB Müdürü Murat Seki ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin, TOSYÖV' ün amaçlarından bahsederek, “Türk Kobi'lerini dünyadaki diğer KOBİ'lerle mücadele edebilecek güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Genel hedefimiz bu olmalıdır. TOSYÖV' ün bir başka hedefi ise Türkiye'deki iş etiği ve ahlakını geliştirmektir” dedi. Konuşmaların ardından "KOBİ'lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” paneline geçildi. Oturum Başkanlığını Hilmi Develi'nin üstlendiği panelde Logo Yazılım Satış Direktörü Altuğ Özmen, TÜBİTAK TEYDEB Bilimsel Programlar Başuzmanı Dr. Ayşe Filibelioğlu, KOSGEB Finansman Daire Başkanı Mehmet Haşim Karaman, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Uzmanı Orhan Arslan, Kredi Garanti Fonu Malatya Şube Müdürü Ramazan Demir konuşmacı olarak yer aldı. Panelde işletme sahiplerinin soru ve sorunlarına da yer verildi.