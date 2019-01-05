Malatya'nın maden potansiyeli değerlendirildi

Panel öncesi bir konuşma yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ticaret ve Sanayi Odamız, Maden Mühendisleri Odası ve İnönü Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği ‘Malatya Maden Potansiyelinin Değerlendirilmesi' isimli panel, sektörün bileşenlerini bir araya getirdi. Bu organizasyondaki en büyük amacımız sanayiyi, madeni ve akademiyi bir araya getirerek hem işletmeyi hem de istihdamı arttırmak. Bizim hedeflerimizden birisiydi üniversite ve sanayi bağını kurmak. O nedenle bu tür toplantıları diğer sektörlerde de uygulayacağız. Malatya hem sanayi hem de yer altı kaynakları bakımından bölgede önemli bir yere sahip. Malatya'da toplamda 205 ruhsatlı maden işletmesi bulunuyor. Yer altı kaynakları deyince akla Hekimhan-Hasançelebi geliyor. Türkiye'nin en önemli demir yatakları bu bölgede yer alıyor. Ayrıca, Yeşilyurt-Görgü'de Bakır,kurşun,çinko Darende'de çimento ham maddeleri Doğanşehir-Sürgü Demir Zuhurları, Hekimhan-Bıcır Krom madenleri yer alıyor. Akçadağ ve Kuluncak bölgesindeki mermer yatakları da Malatya için önem arz etmektedir. Buradaki ocaklarda üretilen mermerler yurt dışına ihraç edilerek sanayiye katkı sunuyor. 2018 yılı Malatya'nın madencilik ihracat rakamı 1 Milyon 934 bin Dolar. Malatya'nın yer altı kaynaklarından en önemlisi de Pütürge'dedir. Türkiye'de tek, dünyanın da sayılı yataklarından biri olan profillit yatağı Pütürge'de bulunmaktadır. Pütürge'de bulunan profillit yatağı Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkarılmış ve özel sektöre devredilmiştir” diye konuştu.

Panele AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar katıldı.