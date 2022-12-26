Malatya'nın sultanları gözünü 1. Lig'e dikti

Malatya'nın ilk ve tek kadın voleybol takımı Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, mücadele ettiği Kadınlar Voleybol 2. Lig 16. Grup'ta çıktığı 13 müsabakayı da kazanarak gözünü 1. Lig'e dikti.

Voleybol Kadınlar 2. Lig 16. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Malatya Galip Demirel Spor Kulübü, başarılı sonuçlara imza atıyor. Malatyalıların büyük destek verdiği Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü'nün hedefinde ise 1. Lig yer alıyor.

Mustafa Aydemir: “Hedefimiz 1. Lig'e yükselmek”

Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü voleybol takımının, kentin ilk ve tek kadın voleybol takımı olduğuna dikkat çeken Başantrenör Mustafa Aydemir, "Takımımız Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi 16. Grup'ta mücadele etmekte. Şimdiye kadar 13 müsabaka oynadık ve 13'ünden de galip ayrıldık. Şu anda Malatya'nın ilk ve tek voleybol takımını temsil etmekteyiz. Yeni kurulan ve hızlı giden bir takımız. Hedefimiz 1. Lig'e yükselmek" dedi.

“Taraftarlarımızdan büyük destek var”

Kent genelinde büyük bir heyecan yaşandığını ve taraftarların yoğun desteklerini gördüklerini aktaran kaydeden Aydemir, "Şu anda altyapılarımızda yüksek bir katılım söz konusu. Her maçta yoğun bir taraftarla oynuyoruz. Bize destek veren tüm taraftarlara çok teşekkür ederiz. Malatya'nın uzun süre çektiği bir hasretti, biz de bu hasreti gidermeyin peşindeyiz. Çok güzel bir destek var. Yöneticilerimize, sporcularımıza ve Malatya kamuoyuna verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Tek hedefimiz 1. Lig. Transferlerimizi yaptık, çalışmalarımız devam etmekte. Daha güçlü bir kadro ile de play-off müsabakalarına hazırlanacağız'' ifadelerini kullandı.

“Malatya'da güzel bir atmosfer oluştu”

Malatyalıların voleybola olan ilgisinin her geçen gün artarak devam ettiğini kaydeden sporculardan Ebru Öztürk ile Zehranur Şimşek ise hedeflerinin 1. Lig olduğunu belirterek, "Bu sezon güzel bir yapılanma oldu. Play-off'u garantiledik. 1. Lig parolasıyla çıktık bu yola, ilkini gerçekleştirdik. Yapılan takviyelerle de 1. Lig'e çıkmak istiyoruz. Güzel bir atmosfer oldu Malatya'da, insanlar da ilgi gösterdi. İlk hedefimizi tamamladık. Başkanlarımız, sponsorlarımız ve halkımızdan ciddi destek görüyoruz, daha da destekleyeceklerini bekliyoruz'' şeklinde konuştular.

“Kadın voleybolu her geçen gün iyiye gidiyor”

Malatya'da neden bir kadın voleybol takımı bulunmadığı sorusuyla birlikte kurulan ve kısa bir sürede önemli bir yol alan Galip Demirel Spor Kulübü'nün önemli başarılara imza attığını aktaran kulüp başkan yarımcısı Mesut Karabulut da, "Bu yıl 2. Lig haberiyle başladığımız bu yolda başta yapmış olduğumuz 6 tane dış transfer, 5 tane de iç transfer Malatyalı kızlarımız olarak bu sezona başladık. Şu anda çıktığımız yolda 12'de 12 yapıp takımı en iyi durumda, en iyi şekilde yönetiyoruz. 1.5 aya kadar play-off'larımız var ve hedefimizi 1. Lig. Türkiye'de kadın voleybolu Mehmet Akif Üstündağ federasyon başkanımızla beraber ön plana çıktı. Şu anda dünya sıralamasında en ön sıralarda olan voleybolda kadın takımımız var. Türkiye'de voleybol var, neden Malatya'da yok? sorusuna karşılık 2021'de çıktığımız bu yolda önce Amatör Lig'de, şu anda da 2. Lig'de ilerliyoruz. Türkiye'de kadın voleybolunun bu kadar iyiye gitmesi bence Türk kadının başarılı olduğunun ve fırsatları verildiği zamanlar daha ileriye gideceğini düşünüyorum" diye konuştu