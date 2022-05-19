Malatya'nın yeni valisi göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Malatya'ya atanan Vali Hulusi Şahin, göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Malatya'ya atanan Batman Valisi Hulusi Şahin, yeni görevine başladı. Malatya'da gerçekleştirilen 19 Mayıs kutlamalarına katılan Vali Şahin, Malatya'da güzel hizmetler vermek için çalışacağını kaydetti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını da kutlayan Şahin, "Böyle güzel bir günde Malatya halkımızla bir arada olmak fırsatı doğdu. O yüzden de çok mutluyum. Malatya'mız çok güzel çok kıymetli. Bu coğrafyaya uzak olmadım ben hiçbir zaman, görev yaptığım yerler hep bu civarlarda oldu. Dolayısıyla Malatya'ya, Malatyalıya çok aşinayım. Malatya'nın bütün paydaşlarıyla beraber Malatya'ya hizmet edeceğiz ve Malatya hakkettiği hizmeti bugüne kadar aldığı gibi bundan sonra da fazlasıyla alacaktır. Bunun için gecemizi gündüzümüze katacağız. Ülkemizin çok kıymetli köşesi olan Malatya'mızı milletimize ve ülkemize katkı sağlayacağı projelerle karşınıza çıkacağız” diye konuştu.