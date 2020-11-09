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Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği'nden teşekkür ziyaretleri

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği yönetimi, kurum ziyaretleri kapsamında her zaman takımın yanında olan ilçe belediye başkanlarını ziyaret etti.


Yeni Malatyaspor Derebeyleri Derneği Başkanı Ender Kaya ve yönetimi, resmi kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında Yeni Malatyaspor'un her zaman yanında olan yöneticileri ziyaret ederek teşekkür ediyor. Dernek yöneticileri son olarak Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Kale Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz ile Pütürge Yatılı Bölge Okulu Müdürü Yalçın Yazıcı'yı makamlarında ziyaret ettiler. Dernek Başkanı Ender Kaya, Yeni Malatyaspor'un şehrin takımı olduğunu belirterek herkesin ortak paydası olan bu konuda birlik ve beraberliğe dikkat çekti.


Ziyaretlerde Başkan Kaya tarafından, Başkanlara üzerlerinde adlarının yer aldığı Yeni Malatyaspor forması hediye edildi.

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