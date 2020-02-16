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Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Turgut Özal Araştırma Hastanesi’nde Karaciğer nakli olmayı bekleyen çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyelerle moral verdi.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Turgut Özal Araştırma Hastanesi'nde Karaciğer nakli olmayı bekleyen çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyelerle moral verdi.


Sarı kırmızılı taraftarlar duyarlı bir davranışa imza atarak karaciğer nakli için sıra bekleyen çocukları hastanede ziyaret etti.


Ziyarette çocuklara Yeni Malatyaspor atkısının yanı sıra çeşitli oyuncaklar da hediye edildi.


Malatyaspor taraftarı olarak gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, "Dernek olarak Turgut Özal Araştırma Hastanesi'nde Karaciğer nakli olmayı bekleyen çocuklarımızı ziyaret ederek çeşitli hediyelerle moral vermeye çalıştık. İnşallah burada nakil için sıra bekleyen kardeşlerimiz en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar" dedi.

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