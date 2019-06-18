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Malatyaspor, transferde Arjantin'e açıldı

Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer komitesi sorumlularından Burak Çakır’ın anlaşma sağlanan oyunculara resmi imza attırmak için Arjantin’de temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer komitesi sorumlularından Burak Çakır'ın anlaşma sağlanan oyunculara resmi imza attırmak için Arjantin'de temaslarını sürdürdüğü belirtildi.


Sarı kırmızılı takım transfer çalışmaları kapsamında Arjantin'e açıldı. E.Yeni Malatyaspor Transfer Komitesi Üyesi Burak Çakır, daha önce anlaşma sağlanan Alexsander Barbosa ve kulübün gündeminde olan birkaç futbolcu için Arjantin'de temaslarını sürdürüyor.


Çakır'ın, Barbosa ve anlaşma sağlanan diğer isimleri takımın 25 Haziran'da başlayacak kamp çalışmalarına yetiştirmek için yoğun bir görüşme trafiği içerisinde olduğu öğrenildi.


Kulübün kadrosuna kattığı önemli yabancı transferlerde büyük payı bulunan Çakır'ın 1-2 gün içerisinde Türkiye'ye döneceği belirtildi.

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