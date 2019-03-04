İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatyaspor'da Kamara antrenmanlara başladı

Süper Lig’in 24.

Süper Lig'in 24. haftasını Medipol Başakşehir yenilgisiyle kapayan Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasporspor maçı hazırlıklarına başladı.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığından dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan golcü futbolcu Aboubakar Kamara da katıldı. Kamara'nın tamamen iyileştiği ve cuma günü oynanacak D.G. Sivasspor müsabakasında, hocasının forma vermesi dahilinde oynayabileceği belirtildi. Malatya ekibinde sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu, Bifouma ve Mina ise çalışma da yer almadı.


Morallerin bir hayli bozuk olduğu çalışmada oyuncularıyla toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, bazı futbolcuları performanslarından dolayı uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.