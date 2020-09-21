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Malatyaspor'da Mustafa Akbaş'a 'takım bul' dendi

Yeni Malatyaspor’da defans oyuncusu Mustafa Akbaş’a kendisine takım bulması yönünde bilgi verildiği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor'da defans oyuncusu Mustafa Akbaş'a kendisine takım bulması yönünde bilgi verildiği öğrenildi.


Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş ile yollar ayrılıyor. 2 sezon önce Trabzonspor'dan transfer edilen Akbaş, Yeni Malatyaspor'da beklentilere cevap veremeyen bir performans ortaya koydu. İstikrasız görüntüsüyle teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun da gözüne giremeyen Mustafa Akbaş'a geçen hafta sonu oynanan Göztepe maçının öncesinde kendisine kulüp bulmasının söylendiği belirtildi.


Akbaş, Yeni Malatyaspor'da 2 sezon boyunca toplam 39 karşılaşmaya çıktı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transfer için Süper Lig kulüpleriyle görüşme halinde olduğu öğrenildi.

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