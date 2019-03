Malatya'ya 50 Milyon TL'lik yatırım bütçesi onaylandı

Malatya Tarım İl Müdürlüğü ile Malatya Kanatlı Et üreticileri Birliğinin girişimleri ile 2 adet atıl durumda olan kesimhane ve yaklaşık 120 atıl kümesin aktif hale gel-tirilmesi için 50 Milyon TL'lik bütçe onaylandı.

Malatya'da kanatlı et sektörünün sorunlarının çözümü noktasında yapılan istişareler sonuç verdi. Malatya milletvekilleri ve bürokratlarının yoğun çalışmaları sonucundaTarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemir'linin onayı ile 50 milyon TL'lik bütçe Malatya'da kanatlı et sektörüne ayrıldı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda yapılan toplantıya, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Çınar, Tarım İl Müdürü Tahir Macit, Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Koç, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda üretici katıldı. Toplantının açılışında konuşan birlik başkanı Serdar Yıldız, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli'nin oluru ile 50 milyon TL'lik bütçe Türkiye'de sektörde ilk olarak Malatya için onaylandığının söyledi. Malatya'da 2 adet atıl durumda olan kesimhane ile birlikte 120 civarındaki atıl durumdaki kümeslerin aktif hale getirilmesinin sağlanacağını belirten Yıldız, yaklaşık 6 bin kişiye de iş istihdamının sağlanacağını söyledi. Yıldız, Et ve Süt Kurumunun da direk Malatya'daki üreticilerin ürününü alıp satarak, üreticilere destek olacağını belirterek emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Koç ise bu desteğin özellikle meclis çatısı altında hiçbir ile verilmediğini belirterek, Malatya insanının siyasi yönden çok şanslı olduğunu söyledi. Bu çalışmanın Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Başkan Koç, "Yaklaşık 1 yıldır bu proje için yoğun çaba harcadık. Malatya'da üreticinin direk üretip satışa kadar olan süreci kontrol edeceği bir sürecin ateşini yaktık, umarım bu ateş tüm Türkiye'ye yayılır bu vesile ile gelirin tabana yayılması da sağlanması amaçlanmaktadır. Projeye inanan ve yanımız da olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Tahir Macit ise yaptığı konuşmada “Günde 5 defa toplantı yaparak bu proje için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk, her milletvekilimizi konu ile aradık, çok büyük çabalar harcadık. Geldiğimiz noktada ne kadar büyük bir işe imza attığımızı görüyoruz” dedi.

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Selahattin Gürkan'da sivil toplum kuruluşlarının güçlerini doğru yönde kullandıklarında neler yapabildiklerinin göstergesinin bu proje olduğunu belirterek "Yalnız Kayısının bugün geldiği noktada ki sıkıntı insanların birbirlerinin arkasından çevirdiği işlerdi ki sizlerden bu noktaya gelmemenizi istirham ediyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Av. Bülent Tüfenkci ise toplantıda yaptığı konuşmada "Özellikle projenin geçmemesi noktasında bir çok iş adamının aracı olarak baskı oluşturduğu ancak buna rağmen birliğin ve bizlerin sağlam duruşu ile bakanımızın onayı ile üreticilerin mağdur edilmemesi adına bu çalışmayı başından sonuna kadar takip ettik" dedi.

Toplantıya telefonla bağlanan Bakan Pakdemirli de, “Malatya için ne yapsak azdır” diyerek herkese selamlarını iletti.