Malatya'ya 600 milyon liralık dev proje

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın girişimleri ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde Gündüzbey Kaptaj Tesisinden Şehir Merkezine kadar uzanan 45 kilometrelik içme suyu ana isale hattının proje çalışmaları tamamlandı. Projenin 1. etap çalışmaları için 28 Kasım 2022 tarihinde ihale yapılacak.

Konuyla ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, projenin Malatya'nın geleceği açısından çok önemli bir proje olduğunu belirterek, “Proje tutarı toplam 600 milyon lira olan içme suyu ana isale hattı ve su depoları arası bağlantı hatları ile ilgili proje çalışmaları Devlet Su İşleri ile birlikte yapıldı. Büyükşehir Belediyemizin teklifi doğrultusunda, çalışmalar DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Bu konu ile ilgili olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımızı, Devlet Su İşleri Genel Müdürü ve Strateji Daire Başkanlarını ziyaret ederek söz konusu projenin Devlet Su İşleri'nin bu yılki yatırım programına alınmasını sağladık. Sürdürdüğümüz girişimler neticesinde ana isale hattı, içme suyu depoları ve depolar arası bağlantı hatları yapımı ile ilgili projenin 1. etabı DSİ'nin yatırım programında yayınlandı ve 2022 yılı ödeneği olarak da yüzde 10 çıkarıldı. 28 Kasım 2022 tarihinde de 1.etabın ihalesi yapılacak. Büyükşehir Belediyesi olarak büyük önem verdiğimiz bu proje ile hem ekonomik ömrünü doldurmuş ana isale hattında meydana gelen yüzde 20 civarındaki kayıp ve kaçaklar önlenmiş olacak, hem de yenilenen ana isale hattının depo girişlerinde modüler HES çalışması yapılarak elektrik üretilmesi sağlanmış olacak. Bununla ilgili olarak daha önce Kuyuönü Su Deposu girişine HES yaparak buradan 2.2 MW elektrik elde etmeye başlamış idik. Yeni HES'ler ile birlikte, terfili sistem içerisinde olan depolarımızın elektrik ihtiyacını da böylece karşılamış olacağız. İçme suyu ana isale hattının ve şehir merkezindeki diğer büyük depolarımızın bağlantı hatlarının yenilenmesi, ayrıca şehrin en üst noktasına 20 bin ton ve 5 bin ton olmak üzere iki adet içme suyu deposu yapımı ile mevcut 5 adet deponun da rehabilite edilecek olması nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüze, Devlet Su İşleri İçme Suları Dairesi Başkanlığına ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürüne teşekkür ediyorum. Malatya'mıza hayırlı olsun” dedi.