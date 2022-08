Malatya'ya 82 yeni okul kazandırılıyor

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Malatya'da yapılacak olan 82 yeni okul ile ilgili protokol imzalandı.

24 Ocak 2020 depreminden sonra Malatya genelinde zarar gören binlerce bina ve tesislerin yanı sıra birçok okul binasında da çok ciddi ağır hasarlar meydana gelmişti. Söz konusu okul binalarının yıkılarak yerine yeni okullar yapılmasını sağlamak amacıyla Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önemli çalışmalar gerçekleştirildi.

Özellikle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın gerek hayırsever iş adamları ile yaptığı görüşmeler, gerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokoller sonucunda bugüne kadar Malatya'ya birçok yeni okul kazandırıldı. Son olarak Malatya'ya kazandırılacak olan 82 yeni okul projesi ile ilgili olarak Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi projeye teknik destek verecek.

“82 okul yapımında Büyükşehir Belediyemiz teknik destek verecek”

Gerçekleştirilen protokol imza töreni sırasında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, “Malatya ilimizde 122 tane yapım aşamasında olan okulumuz var. Bunların içerisinde yıkılıp yapılması gerekenler de bulunuyor. Dolayısıyla 82 adet inşaatımız sıfırdan başlayacak. 82 okul inşaatı için Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sağ olsun bu konuda bizim teknik anlamda projelerimize destek vermek amacıyla bu protokol gerçekleşmiştir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Okullarımız Malatya'mıza hayırlı olsun”

Yapılacak olan 82 okula teknik destek vereceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'ya yapılacak her olumlu işte Büyükşehir Belediyesi olarak yardıma hazır olduklarını ifade etti. Başkan Gürkan, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yapımına başlanacak olan 82 okulun inşaat sürecinin başlaması ve bu inşaat sürecinin içerisinde gerekli teknik incelemeleri yapacak teknik personelin mevcut yapı içerisinde yetersiz olması hasebiyle, belediyemizdeki teknik elemanlar Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevlendirilecektir. Okulların bir an evvel yapılması ve zamanında eğitim öğretime başlanılması noktasında bizim de hassasiyetlerimiz var. Bu anlamda değerli Milli Eğitim Müdürümüz ve Valimizin bize getirdiği bu öneriyi biz memnuniyetle karşıladık. İlgili arkadaşlar teknik elemanlarımızın yeterliliği noktasında gerekli çalışmaları yaptılar. Okulların yapılması ve teknik şartnamelerin hazırlanması noktasında da ilgili birim tarafından yeterli teknik elemanların görevlendirmesi temin edilecektir. Ben özellikle bu okullarımızın Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir an evvel bu okulların eğitim ve öğretime başlaması noktasında, işlerin hızlandırılması noktasında da ilgili arkadaşların gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Sıcak ilgilerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum”

Malatya'ya kazandırılacak olan okulların yapımına sıcak ilgi gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür eden Malatya Valisi Hulusi Şahin, protokole sıcak ilgi ve alaka gösteren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve ekibine teşekkür etti. Vali Şahin, “Malatya ilimiz bir deprem gerçeği ile karşı karşıya. Bu nedenle Türkiye'de hemen hemen hiçbir yerde olmadığı kadar çok miktarda yık-yap programından tahsisler yapılmış, 122 okul sıfırdan yapılacak. Bunların ödenekleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilimize tahsis edilmiş. Ancak 2022 yılının yarısını da geçmemize rağmen çeşitli sebeplerle okulların büyük çoğunluğu hala ihale edilebilmiş değil. Bunların proje maliyetleri yaklaşık 2 milyar Türk Lirası civarında. Böyle bir ekonomik büyüklüğün tenkis edilme ve elimizden kaçma tehlikesi de söz konusuydu. Dolayısıyla ben göreve gelince hızlı bir şekilde bu ihale süreçlerini yapıp, yılsonuna kadar bunların sahiplerinin belirlenmesi ve işlerin dağıtılması gereği için bir seferberlik başlattık. Milli Eğitim'in, YİKOB'un (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) altından kalkacağı bir büyüklük değil bu. Gerçekten devasa bir ihale sepetinden bahsediyoruz. İşleri paylaştık ve tüm Malatya ilinin kapasitesini kullanmamız gerektiğini gördük. Büyükşehir Belediyemiz de sağ olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ekibi bize bütün desteği verdiler. Bu paylaşım neticesinde Milli Eğitim'in payına düşen 82 okulun teknik çalışmalarının Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle yürütülmesi. YİKOB bir taraftan çalışıyor. TOKİ kendi ihalelerini yaptı, başka kurumlarımız da kendi üzerine düşenleri şu anda yapıyor. Hızlı bir çalışmayla inşallah sonbahara tüm ihalelerimizi yapıp bu ödeneğin bu büyük ekonomik büyüklüğü kaçırmayacağız. Hem okullarımız çok daha yeni, depreme dayanaklı, eğitime hazır hale gelecek hem de şehir ekonomisi çok büyük bir rahatlamaya kavuşacak. Ben tekrar sıcak ilgilerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.