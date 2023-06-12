Malatya'ya beton san beton santrali kurulacak

Yaklaşık 90 bin metrekarelik alana kurulacak olan beton santrali alanında incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya'da ihtiyaç duyulan betonun karşılanması noktasında önemli görev ifa edecektir” dedi.

MESTON tarafından yapılmakta olan beton santralinin Malatya'daki ihtiyaç duyulan betonun karşılanması ve piyasanın regüle edilmesi noktasında önemli görev ifa edeceğini belirten Başkan Gürkan, beton santralinde çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, tesisi Ağustos ayı sonunda faaliyete geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Yeni beton santrali hakkında bilgiler aktaran Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Latif Okyay, şehirde 6 Şubat depreminden sonra ciddi bir şekilde beton ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Şehrimize yaklaşık 100 bin konut yapılacak. Bu durumda da şehrimizdeki mevcut kapasitenin üstünde bir ihtiyaç oluşturdu. Bizlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak şehirde beton üretimi ile ilgili denge oluşturmak hem de piyasa fiyatlarını dengelemek açısından MESTON şirketimiz aracılığıyla şehrimize yeni bir beton santral kazandırıyoruz. Santralimizin saatlik kapasitesi 240 metreküp/saat. Şu anda 90 bin metrekarede hem santral sahası hem de alan düzeltme çalışmaları yapılıyor. 2 ay sonra üretime başlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

MESTON tarafından yapılan santralinin Malatya'ya hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Malatya'nın depremden en ağır darbeyi alan illerin başında geldiğini belirterek, “Yıkık, acil yıkılacak, orta hasarlı ve yeniden inşa edilecek binalarımız ile beraber Malatya'da yoğun bir inşaat faaliyeti başladı. Bu noktada mevcut beton santrallerinin kapasitesini artırma adına Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan MESTON'un böyle bir çalışma yapması memleketimiz için güzel ve olumlu bir gelişmedir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin gerek altyapı gerekse de üstyapı noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da bu alanda saatte 240 metreküp beton üretimi yapılacağını ifade ederek “Malatya'da ihtiyaç duyulan betonun karşılanması noktasında ve piyasanın regüle edilmesi noktasında da önemli görevi ifa edecektir” ifadelerine yer verdi. Yaklaşık 400 milyon TL'lik bir yatırımı hayata geçireceklerini söyleyen Gürkan, “Vatandaşımıza hizmet verilmesi noktasında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.