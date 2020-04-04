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Malatya'ya giriş çıkışlara izin verilmiyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı aldığı tedbirler kapsamında giriş çıkışların yasaklandığı 30 büyükşehir arasında yer alan Malatya’da şehrin giriş ve çıkışlarında geçişlere izin verilmiyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı aldığı tedbirler kapsamında giriş çıkışların yasaklandığı 30 büyükşehir arasında yer alan Malatya'da şehrin giriş ve çıkışlarında geçişlere izin verilmiyor.


Malatya-Kayseri karayolu güzergahından gelen araçlar Malatya'nın Darende ilçesinin Sivas Gürün sınırında kurulan uygulama noktasında durduruluyor. Burada valiliklerden seyahat izin belgeleri olan araçların geçişlerine izin verilirken, izni olmayan araçların ise geçişlerine izin verilmiyor.


Jandarma ve emniyet ekipleri tarafından oluşturulan noktalarda sağlık ekipleri tarafından da sürücülerin ateşleri kontrol ediliyor.

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