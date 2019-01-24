Malatya'ya H plaka şoku

Malatya İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi'nin 55 adet aracı yolcu otobüsüne dönüştürmesini, kanuni bir dayanağın olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde toplu taşıma yapan minibüslerin özel halk otobüsüne dönüştürülmesi projesini 2017 yılında hayata geçirdi. Proje kapsamında şehir içi hatta çalışan minibüsler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezinin aldığı karar ile H plaka tahsisi yapılarak özel halk otobüsüne dönüştürüldü.

Bu dönüşümle birlikte 102 adet özel halk otobüsü Malatya'da hatlarda çalışmaya başladı. Ancak bu şekilde hak kaybına uğradığını ileri süren minibüsçü esnafı Özkan Köroğlu, Malatya İdare Mahkemesine başvurarak işlemin iptalini talep etti. Köroğlu, tarafından mahkemeye yapılan başvuruda, 4 duraklı minibüs hatlarının 25 duraklı hatlarla birleştirilmeye çalışıldığını ve bu durumun ise kendileri açısından zarara neden olacağı ifade edildi.

Açılan davada Büyükşehir Belediyesi adına avukat Zeynep Kıstırak ise, yaptığı savunmada D4 yetki belgesi bulunan plaka sahiplerine öncelik hakkı tanınarak 55 hat sahibi ile sözleşme imzalandığını dile getirildi. H Plaka dönüşüm projesi kapsamında UKOME'nin karar aldığını belirten avukat Kıstırak, sözleşme imzalayan taşımacıların herhangi bir hak kaybının olmadığını savunarak davanın reddini talep etti.

Her iki tarafında savunmalarını inceleyen Mahkeme heyeti, 6 Aralık 2018 tarihinde açıkladığı karar ile 55 adet H plakalı otobüse verilen hat tahsisinin hukuki bir dayanağının olmadığını gerekçe göstererek işlemin iptaline hükmetti.

Mahkeme kararda, Malatya Büyükşehir Belediyesinin uzun zamandır taşımacılık yapan esnafın mağdur edilmemesi adına D4 yetki belgesi sahiplerine öncelik tanıyarak sözleşme imzalattığını belirtilerek, ancak ticari plakaların verilmesi için il trafik komisyonunca bir plaka tahdidinin olması gerektiğini vurguladı.

Komisyon tarafından ise plaka tahdidi kararının alınmadığının belirtildiği kararda, “2886 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde ihale yapılmaksızın 55 adet taşımacının Özel Halk Otobüsüne dönüşüm projesi kapsamında değerlendirilerek yapılan hat tahsisinin gerek Devlet İhale Kanunu, gerek Belediye Kanunu gerekse Büyükşehir Belediyesi Kanununda mevcut bir kanuni dayanağının bulunmadığı anlaşıldığından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 09.05.2017 tarihindeki işleminde hukuka ve mevzuata uyarlılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

55 aracın H plakalı yolcu otobüsü işleminin iptaline karar veren mahkeme, ayrıca dava masrafının ise Büyükşehir Belediyesinden alınarak davalıya verilmesine hükmetti.