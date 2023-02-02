Malatya'ya lapa lapa kar yağdı

Malatya şehir merkezinde akşam saatlerinde yağmurla karışık etkisini gösteren kar şehri beyaz örtüyle kapladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarılarının ardından Malatya şehir merkezi ile yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtü kenti beyaza bürürken ortaya çıkan görüntüler kartpostalları aratmadı.

Yoğun yağışı gören birçok vatandaş ise okulların da tatil olmasını fırsat bilerek çocukları birlikte kartopu oynayıp karın keyfini çıkardı.