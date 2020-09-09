Malatya'ya mega şehir parkı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya'ya dev bir şehir parkı yapımına başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 300 dönümlük mega şehir parkının Cumhuriyetin 100'ncü yılı olan 2023'te faaliyete geçeceğini açıkladı.

Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi'nde belirlenen alanda yapım çalışmalarına başlanan mega şehir parkı ile ilgili olarak inceleme gezisi düzenlendi. Geziye Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanısıra AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve Büyükşehir daire başkanları katıldı.

İnceleme gezisi sırasında bölgede yapılacak olan park ile ilgili bilgiler veren Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Berkan Samanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalara başladıklarını kaydederek, “Parkı yapacağımız alanda 2 sondaj vurduk. Yılsonu itibariyle ağaç dikimine başlayacağız. Çalışmalar 2022 yılı sonunda bitmiş olacak inşallah” dedi.

Ormanlık alanı yoğun olacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yaklaşık 300 dönümlük alanı kapsayan mega parkı, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hazırlayın diye ilgili arkadaşlara talimat verdik. Parkta yapılan çalışmaları, yerinde görmek maksadıyla buraya geldik. Buranın en az 200 dönümünü ormanlık alan olarak ihdas edeceğiz. Ormanın içinde 10 dönüme yakın alan su havuzu olup diğer yerler yürüyüş yolu, dinlenme yerleri olacak. İnsanlarımızın rahatlıkla dinlenebileceği bir Hyde Park, Central Park, Belgrad Ormanları gibi olacak. Yani ticari alana boğulmayacak. Sadece belki bir 50 dönümlük alanda sosyal ihtiyaçları giderme anlamında; açık spor alanlarından yürüyüş, bisiklet alanlarına kadar diğer ihtiyaçların karşılanacağı mekanlar olacak. 200 dönümlük alanda ağaçlandırma çalışmalarına başlanacak. Şehrin merkezinde şehrin ciğeri olacak ve insanların rahatlıkla gidip nefes alabilecekleri, çocuklarıyla ormanda gezinti yapabilecekleri bir mekan oluşturmak için çalışmaları başlattık. 2 artezyen yoluyla buraya yetecek su miktarı bulundu. Burası şehir parkı olacak. Bütün hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Malatya'nın en büyük bölge parkı”

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da, mega şehir parkının yekpare olarak Malatya'nın en büyük bölge parkı olacağını kaydederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği üzere ağaçlarıyla yeşilliğiyle, içindeki spor tesisleriyle, yürüyüş yollarıyla, göletleriyle şehrimizin tamamının ciddi anlamda park ihtiyacını karşılayacak güzel bir proje. 2022 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olacak ve 2023 ile birlikte Malatyalıların kullanımına sunulacak. Sevindirici bir gelişme. Şimdiden emeği geçenlere ve emek verecek olanlara teşekkür ediyorum. Malatya'mıza hayırlı olsun” diye konuştu.