AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, ziyarette yaptığı konuşmada, Malatya'ya, Türkiye ortalamasının üzerinde sağlık yatırımı yapıldı" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Başkan Yardımcısı Rıdvan Budak ve partililerle birlikte, Malatya İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette açıklamalarda bulunan Milletvekili Kahtalı, Erhan Berk'in önemli bir idarecilik geçmişi bulunduğunu belirterek, yeni görevinde de başarılı olacağına emin olduğunu dile getirdi.

"Malatya bölgenin sağlık üssü oldu"

AK Parti olarak sağlık alanında çok büyük yatırımlar yaptıklarını dile getiren Kahtalı, "Hastanelerdeki yatak sayılarının artırılmasından tutun da son teknolojik cihazların halkın hizmetine sunulmasına kadar bir çok noktada önemli yatırımlar yaptık. Fiziki şartları neredeyse tamamen yeniledik. Malatya da Türkiye'ye yapılan yatırımın genel ortalamasının çok daha fazlasını aldı sağlık alanında. İlimize bu süreçte bir Eğitim Araştırma Hastanesi kazandırdık. Hemen ardından Battalgazi'ye bir Devlet Hastanesi yaptık. Onkoloji Hastanesi, Karaciğer Nakli Enstitüsü gibi önemli hastaneler ve burada yapılan önemli çalışmalar var. Malatya bölgenin aslında sağlık üssü olmuş vaziyette. Yine bunun yanında Eskimalatya'da Göçmen Sağlığı Merkezi adı altında bir hastanenin temeli atılacak. Ödeneği hazır, ihalesi yapıldı. Yine o bölgeye bir diş hastanesi yapılacak. Ayrıca benim de üzerinde durulması gereken önemli bir konu olarak gördüğüm mevcut diş hastanelerdeki işlevselliği daha da geliştirmemiz ve donanımı arttırmamız lazım. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızla çalışma yürüteceğiz. Bunun yanında yoğun bakım ünitelerinde bir doluluk görünüyor ancak bu doluluk yaşlıların orada gözetim altında tutulması ile alakalı. Yani palyatif servisinde gözetim altında olması gereken yaşlılarımız oranın yetersiz olması nedeniyle yoğun bakım ünitelerine alınıyor. Bu konuda da biz özellikle yeni Devlet Hastanesi'nde palyatif servisini daha aktif ve geniş bir hale getirirsek o yoğunluğu da ortadan kaldıracağımızı düşünüyorum. Ayrıca ben şahsen aile sağlığı merkezlerimizi de daha aktif bir hale getirmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kahtalı, geçtiğimiz günlerde yapılan düzenleme ile sağlık çalışanları ve doktorların maaşlarında ciddi oranda düzelme söz konusu olduğunu belirterek, "Ben bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Şu anda da özel hastanelerde çalışan 6 binin üzerinde doktor yeniden kamuya dönmek için girişimde bulundu. Bu da güzel bir gelişme" diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise Erhan Berk'e yeni görevinde başarılar dileyerek, kendilerine her konuda destek olmaya çalışacaklarını kaydetti.