Malatya'ya yeni bir konfederasyon kazandırıldı

MESKON, kuruluş aşamasında İstanbul'da yapılacak genel kurulla genel merkezin Malatya'ya getirilmesi hedefleniyor.

Malatya'da İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret ederek konfederasyonlarının kuruluşları hakkında bilgiler veren Kurucu Genel Başkan Aydın Gönültaş, amaçlarının dernekçilik sisteminden daha farklı bir yöntemle dünyanın neresinde olursa olsun Malatyalı dernekleri bir çatı altında toplamak olduğunu ifade etti.

Malatya'yı tüm dünyaya en iyi şekilde tanıtmaya çalışacaklarını kaydeden Gönültaş, “Bunu yapan kurumlar var. İl kültür müdürlüğümüz, belediyelerimiz yapıyor. Dernek olarak da konfederasyon en üst çatı olarak birliği, beraberliği bir araya getirip, bütün derneklerimizi davet ediyoruz. Dünyanın her yerine birlikte ulaşalım. Kuracağımız komisyonlarda görev alın. Komisyonlarımızı farklı farklı kuracağız. Güzel projelerimiz var. Bu projelerde 'keşke bende olsaydım, benimde bir katkım olsaydı' diyen hemşerilerimize kucak açacağız. İş konseyi kuracağız. İş konseyinde örneğin bir kalem imalatçılığı yapan bir kişi dış kabını bir Malatyalı yapıyor, mürekkebini başka bir Malatyalı getiriyor. İki Malatyalının bir birinden haberi yok. Kuracağımız iş konseyinde bu iki Malatyalıyı birbirleri ile tanıştırıp şehrimize katkı sağlamak istiyoruz. Kültür, siyaset, eğitim komisyonumuzu kuracağız. Malatya'da eğitimsiz kimse kalmasın diye elimizden geleni yapacağız" dedi.

Gönültaş, konfederasyonlarının genel merkezinin şuan İstanbul'da olduğunu ancak ilk genel kurullarının ardından karar alarak merkezi Malatya'ya taşıyacaklarını da ifade etti.