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Malatya'ya yeni bir tören alanı kazandırma çalşma

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Ankara’ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya gelerek Malatya’ya yapılacak olan yatırımlar hakkında görüştüler.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Ankara'ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya gelerek Malatya'ya yapılacak olan yatırımlar hakkında görüştüler.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'ya yeni bir Milli Eğitim Binasının kazandırılması ve mevcut tören alanında gerçekleştirilen törenler sırasında birçok sıkıntının yaşanmasının ardından başlatılan çalışmalar ve hazırlanan projeleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sundu. Görüşmenin son derece verimli geçtiğini beliren Başkan Gürkan, "Milli Eğitim Bakanımız zorlu bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde bizleri kırmayarak randevu talebimizi kabul etti. Yapmış olduğumuz görüşme neticesinde Malatya'mız için yeni bir Milli Eğitim Müdürlüğü Binası ve yeni tören alanımıza dair yapmış olduğumuz çalışmalarımızı sunduk. Yaptığımız çalışmalarımız Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk tarafından olumlu karşılanması bizleri son derece memnun etmiştir. Çalışmalarımız neticesinde inşallah Malatya'mıza hem yeni bir Milli Eğitim Müdürlüğü binası ve yeni bir Tören Alını kazandırmış olacağız” dedi.

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